Спикер парламента обвинил президента в попытке оказать политическое влияние на ЕСПЧ

12.04.2017 17:01 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе говорит о деле вещательной компании "Рустави 2". По словам Кобахидзе, конкретные политики, и в том числе президент, старались осуществить политическое влияние на Страсбургский суд, и именно под этим влиянием было принято решение. По его же словам, были также отправлены соответствующие письма.



В то же время Кобахидзе заявляет, что решение Страсбургского суда не было политическим.



"Были конкретные признаки того, что конкретные субъекты, в том числе президент Грузии, конкретные политические партии, и другие субъекты старались политически повлиять на решение Страсбургского суда. Отправили соответствующие письма в Страсбургский суд, и естественно, это была попытка осуществить политическое влияние, и, разумеется, решение было принято под этим влиянием. Это не означает, что решение было политическое, однако целью было осуществление политического влияния"- заявил председатель парламента.



На вопрос, был ли визит министра иностранных дел в Страсбургский суд попыткой политического влияния, Кобахидзе заявил:



"Министр иностранных дел не писал письма, поехал в Страсбург, а не Страсбургский суд. Это другая тема, мы видели, что была абсолютно откровенная попытка политического влияния на Страсбург со стороны президента, политических партий, разговор был об этом"- заявил Ираклий Кобахидзе.

















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