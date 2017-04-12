Президент Грузии ответил на заявление спикера парламента страны

12.04.2017 21:11 «Признаю, что контролирую Страсбургский суд, биржу Нью-Йорка, контролирую передачу «Кто хочет 20 тысяч», -так ответил президент Грузии на заявление спикера парламента страны о том, что Европейский суд по правам человека принял решение по делу телекомпании "Рустави 2" под влиянием представителей ряда партий и главы государства.



Президент заявил, что не знает откуда идет эта неперепроверенная информация.



«Я не знаю откуда идет эта неперепроверенная информация, спецслужбы каких стран предоставляют эту информацию разным должностным лицам. А если серьезно, то, как мы беседуем здесь друг с другом, также должны установить диалог и политики. Имеет важное значение критика, обсуждение.



Демократия, когда мы не обвиняем друг друга, но спорим друг с другом. Именно это создает общественность. Общественность –это люди, которые не закрылись в кабинетах. Общественность -это, когда люди обмениваются мнениями друг с другом»,- заявил президент.















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