Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии ответил на заявление спикера парламента страны


12.04.2017   21:11
«Признаю, что контролирую Страсбургский суд, биржу Нью-Йорка, контролирую передачу «Кто хочет 20 тысяч», -так ответил президент Грузии на заявление спикера парламента страны о том, что Европейский суд по правам человека принял решение по делу телекомпании "Рустави 2" под влиянием представителей ряда партий и главы государства.

Президент заявил, что не знает откуда идет эта неперепроверенная информация.

«Я не знаю откуда идет эта неперепроверенная информация, спецслужбы каких стран предоставляют эту информацию разным должностным лицам. А если серьезно, то, как мы беседуем здесь друг с другом, также должны установить диалог и политики. Имеет важное значение критика, обсуждение.

Демократия, когда мы не обвиняем друг друга, но спорим друг с другом. Именно это создает общественность. Общественность –это люди, которые не закрылись в кабинетах. Общественность -это, когда люди обмениваются мнениями друг с другом»,- заявил президент.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия отказалась от закупок газа у «Газпрома»
Главы МИД Армении и Грузии обсудили транзитные возможности двух стран
Уникальные грузинские сорта винограда будут выращиваться в Китае
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
В Абхазии раскрыли двойное убийство в Гальском районе
В Гальском районе Абхазии совершено убийство супругов
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В этом году Грузия приобретет у Азербайджана 2,347 млрд кубометров газа
В Чечне суд запретил сайт, где продавали диких кошек
Карапетян: Необходимо изучить, что импортирует Армения и что можно предложить взамен
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна