Маргвелашвили ответил на обвинения главы парламента

12.04.2017 23:22 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает безосновательными обвинения председателя парламента страны Ираклия Кобахидзе в оказании влияния на Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу телекомпании "Рустави 2" .



"Сначала меня обвинили в поддержке террористов, когда я воспользовался правом вето, потом в том, что я контролирую ЕСПЧ. Вчера я узнал, что я еще контролирую Центральную избирательную комиссию. Почему они решили, что я что-то контролирую, мне трудно объяснить", — сказал Маргвелашвили в Университете Илии на встрече со студентами.



Президент также заявил, что не проводит предвыборную кампанию. Следующие президентские выборы пройдут в Грузии осенью 2018 года.



"Я не настолько неопытный политик, чтобы не запланировать свою предвыборную кампанию. Я не провожу предвыборную компаний и не способствую террористам, к сожалению, не контролирую ЕСПЧ и тем более ЦИК" — добавил Маргвелашвили.

















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