Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили ответил на обвинения главы парламента


12.04.2017   23:22
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает безосновательными обвинения председателя парламента страны Ираклия Кобахидзе в оказании влияния на Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу телекомпании "Рустави 2" .

"Сначала меня обвинили в поддержке террористов, когда я воспользовался правом вето, потом в том, что я контролирую ЕСПЧ. Вчера я узнал, что я еще контролирую Центральную избирательную комиссию. Почему они решили, что я что-то контролирую, мне трудно объяснить", — сказал Маргвелашвили в Университете Илии на встрече со студентами.

Президент также заявил, что не проводит предвыборную кампанию. Следующие президентские выборы пройдут в Грузии осенью 2018 года.

"Я не настолько неопытный политик, чтобы не запланировать свою предвыборную кампанию. Я не провожу предвыборную компаний и не способствую террористам, к сожалению, не контролирую ЕСПЧ и тем более ЦИК" — добавил Маргвелашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия отказалась от закупок газа у «Газпрома»
Главы МИД Армении и Грузии обсудили транзитные возможности двух стран
Уникальные грузинские сорта винограда будут выращиваться в Китае
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
В Абхазии раскрыли двойное убийство в Гальском районе
В Гальском районе Абхазии совершено убийство супругов
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В этом году Грузия приобретет у Азербайджана 2,347 млрд кубометров газа
В Чечне суд запретил сайт, где продавали диких кошек
Карапетян: Необходимо изучить, что импортирует Армения и что можно предложить взамен
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна