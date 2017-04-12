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Маргвелашвили ответил на обвинения главы парламента
12.04.2017 23:22
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает безосновательными обвинения председателя парламента страны Ираклия Кобахидзе в оказании влияния на Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу телекомпании "Рустави 2" .
"Сначала меня обвинили в поддержке террористов, когда я воспользовался правом вето, потом в том, что я контролирую ЕСПЧ. Вчера я узнал, что я еще контролирую Центральную избирательную комиссию. Почему они решили, что я что-то контролирую, мне трудно объяснить", — сказал Маргвелашвили в Университете Илии на встрече со студентами.
Президент также заявил, что не проводит предвыборную кампанию. Следующие президентские выборы пройдут в Грузии осенью 2018 года.
"Я не настолько неопытный политик, чтобы не запланировать свою предвыборную кампанию. Я не провожу предвыборную компаний и не способствую террористам, к сожалению, не контролирую ЕСПЧ и тем более ЦИК" — добавил Маргвелашвили.
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