За 3-4 года правительство намерено потратить на инфраструктуру до 10 млрд лари

13.04.2017 11:25 В перспективе 3-4 лет мы собираемся потратить на инфраструктурные проекты около 10 миллиардов лари, - об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер, вчера состоялась очень важная встреча, на которой обществу были представлены 2500 инфраструктурных проектов пространственного развития.



«Вам известно, с работами какого масштаба мы имеем дело. В перспективе 3-4 лет мы собираемся потратить на инфраструктурные проекты около 10 миллиардов лари. Это очень важный процесс физической трансформации нашей страны, потому что по итогам этой программы в любой точке Грузии будут доступны все основные сервисы. За беспрецедентно короткое время была проведена подготовка и предварительная работа. Очень хорошо поработал министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе и его ведомство. Я думаю, что это направление будет иметь самый ощутимый результат, потому что создаст около 40 тысяч новых рабочих мест. Также наша страна будет намного лучше выполнять свою геостратегическую транзитную функцию. Эти работы начинаются и я хочу пожелать успеха министерству инфраструктуры и всему кабинету министров, потому что это важная составная часть нашего 4-пунктного плана», - заявил премьер.















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