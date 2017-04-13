Россия заблокировала проект резолюции по Сирии в Совбезе ООН

13.04.2017 11:28 За резолюцию, осуждающую применение химического оружия режимом президента Сирии Башара Асада, проголосовали 10 стран Совета Безопасности ООН, сообщает «Гордон».



Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН. Прямая трансляция с заседания велась на официальном канале ООН в YouTube.



Резолюция США, Великобритании и Франции осуждала применения химического оружия режимом президента Сирии Башара Асада.



За резолюцию проголосовали 10 членов Совета Безопасности. Помимо России, против проголосовала Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.



Представительство Украины при ООН опубликовало на странице в Twitter главные пункты данной резолюции. Согласно тезисам документа, планировалось провести независимое расследование химической атаки в Сирии и наказать виновных.



12 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт сообщил, что его страна совместно с США и Францией внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии с требованием расследовать химическую атаку в провинции Идлиб.



Правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что в результате химической атаки в провинции Идлиб 4 апреля погибли 87 жителей, в том числе 31 ребенок и 20 женщин.



Вашингтон обвинил в нападении сирийские правительственные войска.



5 апреля экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб завершилось без принятия резолюции. Представители России и Китая заявили, что необходимости в этом нет.















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