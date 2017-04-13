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Ахалкалакские депутаты хотят признать и осудить «геноцид армян в Османской империи»


13.04.2017   11:48
Инициативная группа депутатов Сакребуло (собрания) Ахалкалакского муниципалитета выступила с инициативой признать и осудить "геноцид армян в Османской империи". С этой целью они просят председателя Сакребуло созвать внеочередное заседание.

"Мы, нижеподписавшиеся члены Ахалкалаского сакребуло, сообщаем, что 24 апреля 2017 года все армяне мира и демократические силы отмечают 102-летие трагических событий для армянского народа - геноцида армян в Османской империи. Это преступление признано и осуждено многими развитыми странами, международными организациями, отдельными регионами и городами разных стран. Считаем, что для восстановления исторической справедливости Сакребуло Ахалкалакского муниципалитета должно признать и осудить указанное преступление.

Исходя из этого, согласно ст.26 Кодекса самоуправления, просим созвать внеочередное заседание с повесткой дня: О признании и осуждении геноцида армян в Османской имерии", - говорится в заявлении депутатов Сакребуло.






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