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Запись в Конституции о браке, как союзе мужчины и женщины, является популистским - Лика Саджая


13.04.2017   11:58
В повестке дня в конституционной комиссии есть вопрос дефиниции бракосочетания. Обсуждение на эту тему уже завершились. По заявлению неправительственных организаций, правящая команда не предусмотрела их рекомендации, и новое предложение по данному вопросу.

"Нашим первым призывом было, чтобы такого рода запись не появилась, поскольку за этим последует очень плохой отзыв. Это было бы очень плохим мессиджем и поощрением насилия, с которым ежедневно сталкиваются ЛГБТ представители"- заявил юрист конституционного делопроизводства Ассоциации молодых юристов Грузии Георгий Гоциридзе.

По мнению парламентского секретаря неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия" Лики Саджая, правящая команда занимается популизмом.

"Запись в Конституции о бракосочетании, как союзе мужчины и женщины, является популистским шагом. К сожалению, мы не услышали никакого аргумента, почему необходимо это записать"- заявила Лика Саджая.







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