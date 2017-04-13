Запись в Конституции о браке, как союзе мужчины и женщины, является популистским - Лика Саджая

13.04.2017 11:58 В повестке дня в конституционной комиссии есть вопрос дефиниции бракосочетания. Обсуждение на эту тему уже завершились. По заявлению неправительственных организаций, правящая команда не предусмотрела их рекомендации, и новое предложение по данному вопросу.



"Нашим первым призывом было, чтобы такого рода запись не появилась, поскольку за этим последует очень плохой отзыв. Это было бы очень плохим мессиджем и поощрением насилия, с которым ежедневно сталкиваются ЛГБТ представители"- заявил юрист конституционного делопроизводства Ассоциации молодых юристов Грузии Георгий Гоциридзе.



По мнению парламентского секретаря неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия" Лики Саджая, правящая команда занимается популизмом.



"Запись в Конституции о бракосочетании, как союзе мужчины и женщины, является популистским шагом. К сожалению, мы не услышали никакого аргумента, почему необходимо это записать"- заявила Лика Саджая.

















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