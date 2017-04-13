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Трамп: НАТО не является устаревшей организацией


13.04.2017   12:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО не является устаревшей организацией, как он утверждал в прошлом году в ходе предвыборной кампании, но сказал, что члены НАТО все еще должны платить свою справедливую долю за "зонтик европейской безопасности".

Трамп также заявил, что не говорил еще с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном о его встречах в Москве, но по тому, что он слышал - встреча, возможно, была более успешной чем ожидалось. Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "мясником", который убивает собственный народ.

На совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп поблагодарил членов НАТО за поддержку его решения в прошлый четверг о запуске 59 крылатых ракет по аэродрому в Сирии в качестве возмездия за применение химического оружия против гражданских лиц и заявил, что настало время положить конец гражданской войне в Сирии.

«Я говорил, что оно устарело, но оно больше не является устаревшим», - сказал Трамп, добавив, что Североатлантический альянс адаптировался к более широкой миссии против исламских боевиков, к которой он призывал.

Вместе с тем, Трамп уклонился от прямой критики президента России Владимира Путина и заявил, что стремится к хорошим отношениям с Россией. "Сейчас мы совсем не можем поладить с Россией", - заявил Трамп. По его оценке, в мире сейчас творится множество плохих вещей и когда он завершит свой президентский срок "мир станет лучшим местом".

Столтенберг сказал, что у него была превосходная и продуктивная встреча в Овальном кабинете с Трампом.






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