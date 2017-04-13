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Чиновники учатся предотвращать сексуальные домогательства на рабочем месте


13.04.2017   12:32
10 апреля 2017 года "ООН-Женщины" в Грузии запустили инновационный курс дистанционного обучения по предотвращению сексуальных домогательств на рабочем месте. Электронный учебный курс при софинансировании Европейского Союза был запущен совместными усилиями с Бюро государственной службы Грузии и Управлением государственного защитника. Курс поможет повысить осведомленность о данной проблеме и будет способствовать предотвращению сексуальных домогательств на рабочем месте. Разработан курс был прежде всего для государственных чиновников, однако частные компании также могут его использовать.

Одним из первых, кто прошел данный курс был Заместитель Министра по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселения Грузии Григол Гиоргадзе. Он отметил: "Предотвращение сексуальных домогательств – это часть министерской Стратегии гендерного равноправия, и только с гордостью можно говорить о запуске этого нового электронного курса, который теперь обязательный для прохождения всеми нашими сотрудниками. На сегодняшний день уже более 90% персонала, и я в том числе, прошли данный курс".

Гугули Маградзе, представляя Совет гендерного равноправия Парламента, проинформировала участников об осуществляемых на данный момент законодательных инициативах, которые включают механизмы выявления и реагирования на случаи сексуального домогательства. Она также будет рекомендовать пройти данный курс членам Парламента.

Курс был разработан в рамках проекта "Равный доступ к экономическим возможностям для ВПЛ", при финансовой поддержке Европейского Союза.






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