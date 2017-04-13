Мусульмане в Аджарии продолжают требовать строительства мечети

13.04.2017 12:34 Надеюсь, строительство новой мечети в Батуми начнется в текущем году – заявил "Интерпрессньюс" руководитель "Союза грузинских мусульман" Тариэл Накаидзе. По его же словам, процессы идут так, и "власть так изменила отношение к этой теме", что ничего не мешает строительству мечети.



"Инициативная группа строительства новой мечети в Батуми за полтора года сделала все, чтобы окончательно достичь строительства новой мечети в Батуми. Мы собрали более чем 12 000 подписей, и обратились в батумскую мэрию, чтобы выделили земельный участок, но это не удалось сделать. После этого мусульманская община на свои средства купила землю, были подготовлены документы, и на этот раз мы обратились в мэрию для получения разрешения на строительство мечети в Батуми. Мы ждем ответа мэрии, срок истекает 8 мая. Строительство новой мечети в Батуми, и участие в нем правительства, думаю, будет историческим моментом с точки зрения отношения власти к мусульманской общине в Грузии"- заявил Тариэл Накаидзе.



По его же словам, в последнее время у него была коммуникация с председателем правительства Аджарии, и он получил от него обнадеживающие мессиджи в данном контексте.



"У нас есть коммуникация с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе. После встречи с ним у меня осталось впечатление, что власть старается принять участие в этом важнейшем деле. Это радует, и мы надеемся, что тема будет рассмотрена за очень короткое время в правильном направлении, исходя из настоящей необходимости, и не будет использована в политических целях"- заявил Тариэл Накаидзе.



По его словам, проект новой мечети будет завершен до конца апреля.



"Мы думаем закончить строительство мечети за два года, главное начать. Прихожане собрали определенную сумму. Если власть тоже поможет финансово, будет очень хорошо. Разумеется, новую мечеть в Батуми должен построить грузинский народ, и он должен быть примерным памятником. Когда визитер вернется в свою страну, должен рассказать своим близким, что видел в Батуми новую мечеть"- заявил Тариэл Накаидзе.



Мусульманская община купила землю под строительство новой мечети в Батуми, по улице генерала Аслана Абашидзе №49. Приход более чем пять лет активно просит разрешения на строительство новой мечети в Батуми.

















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