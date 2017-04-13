Церетели: Как и ожидалось, власть нарушила обещание, что не поднимут вопрос переноса парламента из Кутаиси

13.04.2017 13:36 По заявлению председателя фракции "Движение за свободу - европейская Грузия" Гиги Церетели, конституционная комиссия приняла решение, которое будет тяжелым ударом для перспективы Кутаиси, и развития региона.



"Этот вопрос должен быть предметом тревоги не только нашей политической команды, "Европейской Грузии". Все должны понимать, что значит статус парламентского города для Кутаиси, и какое благо он может принести ему. Кроме того, это важно и для Тбилиси, потому как на сегодня он стал единственным центром экономической активности, и в этом городе сосредотачивается подавляющая часть населения Грузии. Многие проблемы связаны как раз таки с этим явлением, будь то рабочие места, транспортное передвижение, или экологические трудности"- говорит Гиги Церетели.



"Призываем власть, сохранить статус парламентской столицы Кутаиси, и перспективу для будущего развития. Всем превосходно известна поддержка жителей Кутаиси в связи с этим вопросом, и мы надеемся, что в конституционной комиссии все это учтут.



В то же время в процессе общего рассмотрения мы собираемся очень активно бороться в связи с данным вопросом.



Сегодня, когда разговор идет о том, что правительство и парламент должны быть в одном городе, напомню власти, что в Кутаиси уже построено современное правительственное здание, которое пустует, территория не ухожена с 2012 года, и для проекта, которое собирается осуществить правительство - построить новый правительственный город, Кутаиси будет очень хорошим местом"- заявил Гиги Церетели.

















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