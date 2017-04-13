В Варшаве состоялась встреча глав МИД стран-участниц Вышеградской четверки и Восточного партнерства

13.04.2017 14:05 Страны Вышеградской четверки поддерживают европейскую интеграцию стран-участниц Восточного партнерства, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Грузии.



Накануне в Варшаве состоялась встреча глав МИД стран-участниц Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия — V4) и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина — ВП), в которой принял участие глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.



Целью встречи являлось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества стран Восточного партнерства с государствами Евросоюза, в том числе V4.



Страны Вышеградской четверки приняли совместное заявление, согласно которому в декларации саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре 2017 года в Брюсселе, будет отображена поддержка европейской перспективы стран ВП.



"Важно, что министры иностранных дел стран-участниц Вышеградской четверки приняли единое заявление, в котором четко зафиксирована европейская перспектива стран-участниц Восточного партнерства… Мы видим очень большой потенциал для того, чтобы Грузия была полностью интегрирована как с внутренним рынком Евросоюза, так и с азиатскими рынками", — сказал Джанелидзе.



По его словам, это положительно повлияет на экономическое развитие Грузии.



"Восточное партнерство" не предусматривает членство в ЕС для стран-участниц, но предполагает политическое и экономическое сближение.



Реализация программы ВП предполагает сотрудничество со странами-партнерами на основе четырех тематических платформ: по делам демократии, по делам экономической интеграции и сближения с политиками ЕС, по вопросам энергетической безопасности, а также отношений между людьми.



Вышеградская четверка — это неофициальное название объединения четырех центрально-европейских стран, созданное 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград.



До разделения Чехословакии на Чехию и Словакию в 1993 году союз носил название Вышеградской тройки.















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