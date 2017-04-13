Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Варшаве состоялась встреча глав МИД стран-участниц Вышеградской четверки и Восточного партнерства


13.04.2017   14:05
Страны Вышеградской четверки поддерживают европейскую интеграцию стран-участниц Восточного партнерства, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Грузии.

Накануне в Варшаве состоялась встреча глав МИД стран-участниц Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия — V4) и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина — ВП), в которой принял участие глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

Целью встречи являлось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества стран Восточного партнерства с государствами Евросоюза, в том числе V4.

Страны Вышеградской четверки приняли совместное заявление, согласно которому в декларации саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре 2017 года в Брюсселе, будет отображена поддержка европейской перспективы стран ВП.

"Важно, что министры иностранных дел стран-участниц Вышеградской четверки приняли единое заявление, в котором четко зафиксирована европейская перспектива стран-участниц Восточного партнерства… Мы видим очень большой потенциал для того, чтобы Грузия была полностью интегрирована как с внутренним рынком Евросоюза, так и с азиатскими рынками", — сказал Джанелидзе.

По его словам, это положительно повлияет на экономическое развитие Грузии.

"Восточное партнерство" не предусматривает членство в ЕС для стран-участниц, но предполагает политическое и экономическое сближение.

Реализация программы ВП предполагает сотрудничество со странами-партнерами на основе четырех тематических платформ: по делам демократии, по делам экономической интеграции и сближения с политиками ЕС, по вопросам энергетической безопасности, а также отношений между людьми.

Вышеградская четверка — это неофициальное название объединения четырех центрально-европейских стран, созданное 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград.

До разделения Чехословакии на Чехию и Словакию в 1993 году союз носил название Вышеградской тройки.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия отказалась от закупок газа у «Газпрома»
Главы МИД Армении и Грузии обсудили транзитные возможности двух стран
Уникальные грузинские сорта винограда будут выращиваться в Китае
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
В Абхазии раскрыли двойное убийство в Гальском районе
В Гальском районе Абхазии совершено убийство супругов
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В этом году Грузия приобретет у Азербайджана 2,347 млрд кубометров газа
В Чечне суд запретил сайт, где продавали диких кошек
Карапетян: Необходимо изучить, что импортирует Армения и что можно предложить взамен
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна