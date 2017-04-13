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Два грузина могут получить звание Героя Украины


13.04.2017   14:46
Верховная Рада в четверг приняла закон, который позволит присвоить звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому и грузинам Давиду Кипиани и Зурабу Хурции, которые погибли на Майдане.

В законопроекте №6174, который был принят 235 голосами, говорится, что в виде исключения звание Герой Украины может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014).

Орденом Героев Небесной Сотни посмертно были награждены только трое иностранцев - Жизневский, Кипиани и Хурция.

21 ноября 2014 года президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении 99 погибшим на Майдане в ходе февральских событий (так называемой Небесной сотне) звания Героя Украины с вручением ордена "Золотой Звезды". Законодательство раньше запрещало присваивать звание Героя иностранцам, поэтому для них был учрежден орден Героя Небесной Сотни.






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