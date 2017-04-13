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"Национальное движение" покинуло конституционную комиссию


13.04.2017   18:18
"Национальное движение" сделало специальное заявление в связи с конституционной комиссией. Члены ЕНД не примут участия в работе конституционной комиссии. Об этом стало известно на специальном брифинге в офисе партии.

"Единое национальное движение решило покинуть конституционную комиссию. Прежде всего, следует сказать, что мы, так же как и другие члены, разные неправительственные организации и политические партии, максимально старались, чтобы работа конституционной комиссии была шагом вперед к развитию демократических процессов в стране"- заявил председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.

Он говорил о пробелах в работе конституционной комиссии, и негативных сторонах документа, разработанного властным большинством.

"К сожалению, оказалось, что властью двигали другие цели, которые выражались в узурпации власти, и эта комиссия была использована именно для достижения этих целей.

Сегодня уже ясно, что документ, принятый в результате работы конституционной комиссии, фактически ограничивает людям право свободного выбора. Президент Грузии, который был гарантом демократии в стране, не избранный в прямом порядке, ограничивается во многих своих функциях.

Избирательное правило меняется так, чтобы властное большинство сохранило власть, и подогнало конституцию для достижения собственных политических целей. В этом документе Кутаиси упразднен, как парламентская столица"- заявил Роман Гоциридзе.







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