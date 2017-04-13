«Мediachecker» обвинил российское издание в фотоманипуляции

13.04.2017 18:32 Издание Gazeta.ru, опубликовало статью о решении правительства Грузии отказаться от закупок российского газа до конца года. Публикацию под заголовком «Грузия обойдется без «Газпрома»», редакторы российского информационного издания, решили сопроводить фотографией 14-тилетней давности, когда население страны, лишенное электричества и поставок газа из России, спасалось от минусовых морозов топя дровяные печи или керосинки.



На фото изображен торговец дровами на фоне гостиницы «Иверия», тогда еще заселенной беженцами из оккупированных регионов Грузии. Сейчас это фешенебельный отель Radisson Blu Iveria, в центре Тбилиси.



В статье приводится комментарий эксперта Алексея Гривача, заместителя директора ФНЭБ по газовым проектам. Он уверен, что причина отказа от российского газа кроется «политических играх» грузинских властей.



Грузинский портал «Мediachecker», специализирующийся на интернет фейках и освещающий публикации содержащие недостоверные факты, назвал «трюк» с фотографией «фотоманипуляцией». В подтверждение своей позиции, автор заметки обращает внимание на то, что в описании к фото не указан период, в который оно было снято. «Мediachecker» уверен — это сделано не случайно.



СОВА











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