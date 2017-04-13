Тина Хидашели берет тайм-аут в политике

13.04.2017 20:10 Бывший министр обороны Тина Хидашели берет длительную, или постоянную паузу от политики. Об этом Тина Хидашели заявила в эфире радио "Палитры" в передаче Коки Квирквелия "Студия полудня".



"Так получилось, что в моем статусе много бывших, но я думаю, это не особо много меняет для меня. Через 12-летней паузы я вернулась туда, где была - в гражданский сектор. В основном мы помогаем разным странам вместе с международными организациями, я веду консультативную работу за пределами страны, там, где я нужна, и кто считает, что им нужна моя экспертиза"- заявила Тина Хидашели.



На вопрос, исключает ли это политическую деятельность, бывший министр обороны ответила:



"Я решила взять довольно длительную паузу. Возможно, даже не паузу, и так и останется с политикой, однако это не значит, что я собираюсь разойтись с политикой".



По словам Хидашели, быть министром обороны было лучшей службой, которую может представить человек, и если ты уже работал на самой лучшей работе, тогда невозможно, чтобы понравилось что-то другое.



Хидашели говорила о причинах, из-за которых решила уйти из политики.



"Это весьма обычное дело, когда человек должен понять, что когда делаешь что-то 24 года, вернее, думаешь, что делаешь, а потом окажется, что тебе казалось, делал, надо принять другого рода решения. Потом ты говоришь, давайте сейчас сделайте вы, и посмотрим, сравним, когда пройдут следующие 20 лет. Поэтому это вполне нормально. Проблема в том, что люди входят в какую-то роль, и потом не могут выйти из той роли. Я очень четко увидела, что события в стране развиваются так, отношения к этим событиям настолько нездоровые, что я действительно должна остановиться.



Если говорить об одной конкретной причине, для меня самым большим толчком был выбор жителей Долидзе и Бахтриони. Думаю, есть географии, где ты ожидаешь большего, чем на селе, чем в другой точке, и другом месте. То есть существуют некие объективные данности, отличающиеся друг от друга. На мой взгляд, такого рода объективной данностью является то, что в этой стране существуют некоторые конкретные точки, где ты ожидаешь, что степень информированности людей выше, осознание информации выше. Не потому, что они лучше, а другие хуже, а потому, что люди разные, и ожидания также у нас разные"- заявила Тина Хидашели.

















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