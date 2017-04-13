Как правительство собирается информировать население о вступлении в евроатлантические структуры

13.04.2017 21:53 Правительство Грузии разработало стратегию коммуникации вступления в Евросоюз и НАТО, преследующую целью "содействие высокой и осознанной поддержке населения Грузии в отношении вступления в евроатлантические структуры".



Стратегия была подготовлена по авторству аппарата государственного министра по вопросам европейской интеграции. В документе, опубликованном на веб-сайте ведомства, сказано, что задачами стратегии являются:



Позиционирование преимущества, пользы, и возможности вступления Грузии в Евросоюз и НАТО посредством регулярной поставки населению страны понятной, объективной информации, и обеспечения ее доступности;



Повышение сознания населения Грузии об общих западных ценностях;



Объективное и исчерпывающее информирование населения государства о проведенных, текущих, и запланированных реформах в процессе европейской и евроатлантической интеграции;



Управление в обществе ожиданий, связанных с вступлением в Евросоюз и НАТО.



Превенция, и снижение влияния антизападной пропаганды на население;



Позиционирование Грузии в странах-членах Евросоюза и НАТО, как европейской, демократической страны, которая вносит значительный вклад в обеспечение европейской и евроатлантической безопасности;



Повышение сознания о прогрессе, достигнутом Грузией в процессе европейской и евроатлантической интеграции в институтах Евросоюза и НАТО, и странах-членах;



В беседе с On.ge заместитель государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Марика Раквиашвили пояснила, что этнические меньшинства, проживающие в Грузии, являются одной из уязвимых групп, которой необходим особый подход и коммуникация.



По словам Марики Раквиашвили, в случае этнических меньшинств будет создан соответствующий план, и учтут как языковую специфику, так и их представления о процессе евроинтеграции:



"Нередко они находятся под влиянием пропаганды, и имеют неправильное представление. Существует особое влияние на представителей этнических меньшинств со стороны российских телевидений, российской пропаганды".



По словам Марики Раквиашвили, стратегия, утвержденная сегодня, является рамочным документом, по которому будет разработан план действия, и позже его утвердит правительство.



По ее словам, именно в плане действия будут прописаны конкретные мероприятия для того, чтобы определить поддержку вступления в евроатлантические структуры в обществе, и то, какие группы нуждаются в большей коммуникации по данному вопросу.



По словам заместителя министра, в рамках плана действия будут проводиться стандартные исследования общественного мнения, отражающие тенденции:



"Следует определить динамику поддержки, что и без того высокая, но весьма важно чтобы она была, так сказать, осознанной, и основанной на знании. Главная цель стратегии, загрузить информацией группы, которые испытывают недостаток в ней".



Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), проведенного в апреле текущего года, в 2017 году 90% граждан Грузии поддерживают вступление страны в Евросоюз, и по тому же исследованию, 82% граждан одобряет вступление Грузии в Североатлантический альянс (NATO).



На сегодняшнем заседании правительства утвердили стратегию 2017-2020 года коммуникации вступления Грузии в Евросоюз и НАТО.

















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