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Грузия на 29 месте в рейтинге самых безопасных стран


14.04.2017   11:03
Грузия занимает 29-е место в списке самых безопасных стран – об этом сказано в данных 2017 года World Economic Forum.

World Economic Forum опубликовал данные 2017 года, согласно которым были подсчитаны данные безопасных и опасных стран.

Самой безопасной страной с 6,65 очками является Финляндия. Второе место занимают Объединенные Арабские Эмираты с 6,60 очками, а на третьем месте Исландия - 6,57 очков.

Грузия среди 136 стран занимает 29-ю позицию с 6,01 очками. Армения и Азербайджан заняли 34-35 позицию, Российская Федерация на 109 месте, а Украина на 127.

Самый низкие очки набрали Колумбия (2,59), и Йемен (2,80).

К информации, во время подсчета рейтинга учитываются как криминальные и террористические ситуации, так и военные конфликты, и способности правоохранительных органов защитить своих граждан.







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