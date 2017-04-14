Грузия на 29 месте в рейтинге самых безопасных стран

14.04.2017 11:03 Грузия занимает 29-е место в списке самых безопасных стран – об этом сказано в данных 2017 года World Economic Forum.



World Economic Forum опубликовал данные 2017 года, согласно которым были подсчитаны данные безопасных и опасных стран.



Самой безопасной страной с 6,65 очками является Финляндия. Второе место занимают Объединенные Арабские Эмираты с 6,60 очками, а на третьем месте Исландия - 6,57 очков.



Грузия среди 136 стран занимает 29-ю позицию с 6,01 очками. Армения и Азербайджан заняли 34-35 позицию, Российская Федерация на 109 месте, а Украина на 127.



Самый низкие очки набрали Колумбия (2,59), и Йемен (2,80).



К информации, во время подсчета рейтинга учитываются как криминальные и террористические ситуации, так и военные конфликты, и способности правоохранительных органов защитить своих граждан.

















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