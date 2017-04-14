Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шалва Шавгулидзе не исключает, что покинет конституционную комиссию


14.04.2017   11:13
По мнению лидера "Свободных демократов" Шалвы Шавгулидзе, работа Конституционной комиссии служит лишь большей концентрации власти правящей силы. По его словам, если будет необходимость, партия покинет конституционную комиссию.

"Я бы не использовал слово план, но если наступит необходимость, и думаю, так и будет, мы покинем комиссию, поскольку позиции, которые твердо отстаивает "Грузинская мечта", служат только большей концентрации правящей силы, а не демократическому развитию. Это касается избирательной системы, то, что предложено, слишком несправедливое, и у правящей силы очень большой бонус. Этому вопросу также органически противостоит правило выборов президента"- заявил Шалва Шавгулидзе.

Напомним, что вчера состав комиссии покинула партия "Единое национальное движение".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия интересуется инвестициями в СЭЗ на армяно-иранской границе
Рынок онлайн-покупок в Грузии сокращается
Укрепление лари мешает росту цен на нефтепродукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Новая газета»: на собрании в главной мечети Грозного призвали к расправе над журналистами
Грузия получит от Германии средства на расширение сети электропередач
БТК сблизит Азию с Европой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна