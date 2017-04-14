Шалва Шавгулидзе не исключает, что покинет конституционную комиссию

14.04.2017 11:13 По мнению лидера "Свободных демократов" Шалвы Шавгулидзе, работа Конституционной комиссии служит лишь большей концентрации власти правящей силы. По его словам, если будет необходимость, партия покинет конституционную комиссию.



"Я бы не использовал слово план, но если наступит необходимость, и думаю, так и будет, мы покинем комиссию, поскольку позиции, которые твердо отстаивает "Грузинская мечта", служат только большей концентрации правящей силы, а не демократическому развитию. Это касается избирательной системы, то, что предложено, слишком несправедливое, и у правящей силы очень большой бонус. Этому вопросу также органически противостоит правило выборов президента"- заявил Шалва Шавгулидзе.



Напомним, что вчера состав комиссии покинула партия "Единое национальное движение".

















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