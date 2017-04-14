Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Столтенберг: Грузия осуществляет впечатляющие реформы


14.04.2017   14:41
Грузия осуществляет впечатляющие реформы, укрепляет демократические институты, модернизирует оборонные структуры и борется с коррупцией, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в школе международных отношений Эллиота университета Джорджа Вашингтона.

По его словам, все это, по крайней мере, частично связано со стремлением Грузии к членству в НАТО.

«Я всегда подчеркивал, что осуществление подобных реформ имеет значимость для сближения с НАТО, но и несмотря на эту цель должны вестись борьба с коррупцией и укрепление демократических институтов», - отметил он.

По словам Столтенберга, двери НАТО открыты и решение о расширении должно приниматься страной-аппликантом и 28 (вскоре - 29) членами альянса, и никто не имеет права в это вмешиваться .






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На выставке в Дубае иностранцам рассказали о преимуществах получения образования в Грузии
В Тбилиси появляются «ходячие» торговцы
Грузия интересуется инвестициями в СЭЗ на армяно-иранской границе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Муфтий Чечни поддержал резолюцию о «возмездии» для журналистов
В ООН призвали расследовать преследование геев в Чечне
Азербайджан собирается провести широкомасштабные учения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна