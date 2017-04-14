Столтенберг: Грузия осуществляет впечатляющие реформы

14.04.2017 14:41 Грузия осуществляет впечатляющие реформы, укрепляет демократические институты, модернизирует оборонные структуры и борется с коррупцией, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в школе международных отношений Эллиота университета Джорджа Вашингтона.



По его словам, все это, по крайней мере, частично связано со стремлением Грузии к членству в НАТО.



«Я всегда подчеркивал, что осуществление подобных реформ имеет значимость для сближения с НАТО, но и несмотря на эту цель должны вестись борьба с коррупцией и укрепление демократических институтов», - отметил он.



По словам Столтенберга, двери НАТО открыты и решение о расширении должно приниматься страной-аппликантом и 28 (вскоре - 29) членами альянса, и никто не имеет права в это вмешиваться .















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