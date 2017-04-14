Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе «Евровидение»

14.04.2017 15:45 Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не будет принимать участие в конкурсе «Евровидение 2017» из-за решения Первого канала не транслировать шоу.



Ранее украинские власти отказались впускать в страну певицу Юлию Самойлову, которая должна представлять Россию на конкурсе. Европейский вещательный союз предложил телеканалу вариант удаленного участия артистки либо ее замену на другого участника. Оба предложения были отвергнуты Первым каналом, который накануне объявил, что не будет транслировать «Евровидение».



«К сожалению, оба предложения были отклонены «Первым каналом». Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе «Евровидение». Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году, и сделали все возможное для достижения этого», – говорится в сообщении на сайте EBU, который является организатором песенного конкурса «Евровидение».



В конце марта Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Самойловой на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства. В СБУ не уточняли, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров.



Генеральный директор EBU Ингрид Дельтенре направила письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором уведомила, что Украину могут исключить из конкурса в случае недопуска участницы из России. Министр иностранных дел Павел Климкин в ответ заявил, что Украина не пойдет на уступки и не предоставит возможности Самойловой выступить в Киеве.



В прошлом году победу на «Евровидении» одержала украинская исполнительница Джамала с песней «1944». Оргкомитет конкурса решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая.



Самойлова была выбрана представителем России на «Евровидении 2017» по итогам конкурса, проводившегося Первым каналом. До этого певица и композитор, родившаяся в 1989 году, неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах. Певица, которая с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности, была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню «Вместе».



Примечательно, что по данным TNS, который является самым крупным телеизмерителем в России, в 2016 году трансляция финала «Евровидения» по телеканалу «Россия 1» замкнула десятку самых рейтинговых программ года.















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