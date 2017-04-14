Главы МИД Вышеградской группы обсудили приближающийся Саммит Восточного партнерства

14.04.2017 15:56 Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе 12 апреля побывал с визитом в Варшаве, где проходил Министериал по Восточному партнерству, в котором участвовали министры иностранных дел стран Вышеградской группы и Восточного партнерства, а также представители Болгарии, Хорватии, Эстонии, Мальты, Румынии, Швеции, Словении, Великобритании Службы внешних действий Европы.



На встрече также присутствовал еврокомиссар по вопросам соседской политики и расширения Йоханнес Хан.



Наряду с приближением Саммита Восточного партнерства, который должен пройти в ноябре в Брюсселе, участники Министериала акцентировали внимание на сотрудничестве и на будущем инициативы Восточного партнерства.



Кроме Грузии инициатива Восточного партнерства также объединяет Армению, Азербайджан, Беларусь, Молдову и Украину. Членами Вышеградской группы являются Чехия, Венгрия, Польша и Словакия.



В опубликованной после встречи совместной декларации министры иностранных дел Вышеградской группы в очередной раз выразили «сильную поддержку» Восточному партнерству, как стратегическому направлению соседской политики Европы, которая содействует стабильности и экономическому развитию в Восточной Европе.



«Министры призвали институты Евросоюза предпринять адекватные шаги к тому, чтобы «Восточное партнерство» постоянно стояло на повестке дня ЕС в качестве приоритета», - говорится в декларации.



Министры подчеркнули,что у Восточного партнерства «должны быть наглядный политический нарратив и новое стратегическое видение». В этом контексте министры иностранных дел «Вышеградской четверки» договорились, что в декларации следующего Саммита «Восточного партнерства, запланированного в Брюсселе, должны быть отражены отличающиеся стремления стран партнеров, а также заинтересованным партнерам должна быть предложена европейская перспектива. В то же время, в долгосрочной перспективе для «Восточного партнерства» должна быть подготовлена амбициозная повестка дня.



Министры также подтвердили, что реализация Соглашения об ассоциации и Договора о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле является главной задачей Грузии, Молдовы и Украины. Они также приветствовали присвоение безвизового режима гражданам Грузии.



«Успех Восточного партнерства основывается на наших общих ценностях. Целью нашего партнерства является получение ощутимого и наглядного результата для наших граждан; Тех результатов, которые будут содействовать большей стабильности и прочности в регионе», - заявил еврокомиссар Хан перед встречей.



«За последний год мы достигли успеха в приоритетных сферах – это экономическое развитие, усиление институтов и хорошего управления, мобильность и контакты между народами. Но нужно сделать больше. В Варшаве я четко скажу, что Восточное партнерство является и будет нашим приоритетом в будущем», - заявил он.



В рамках Министериала Михеил Джанелидзе провел переговоры со своим коллегами из Словакии, Румынии, Швеции, Чешской республики и Украины.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

