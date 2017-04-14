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Грузия и Азербайджан повышают потенциал региона развивая культуру, образование и спорт


14.04.2017   16:41
10 апреля 2017 года в Тбилиси состоялось третье заседание Совместного управляющего комитета в рамках Программы территориального сотрудничества (EaPTC) Азербайджан – Грузия. Целью встречи являлось обсуждение результатов конкурса проектных предложений, объявленного Европейским Союзом в 2015 году. В совещании приняли участие представители высшего руководства Грузии и Азербайджана, а также представители Программы EaPTC и Делегации ЕС в Грузии. Приоритетными стали проекты, направленные на развитие трансграничной синергии в сфере сельского хозяйства, туризма и экологии, включая повышение готовности к преодолению последствий чрезвычайных ситуаций.

Важным направлением для Программы территориального сотрудничества Азербайджан – Грузия является также улучшение социальной интеграции путем реализации в приграничных регионах различных мероприятий в сфере культуры, образования, молодежи и спорта.

Бюджет конкурса предварительно составляет 1,35 млн евро.






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