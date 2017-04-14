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Бизнесмены России и Грузии встретятся на теннисном турнире в Тбилиси


14.04.2017   17:06
Международный теннисный турнир Georgia Open 2017 пройдет в Тбилиси 14-15 апреля. В нем примут участие бизнесмены из России и Грузии. Торжественное открытие соревнований состоится сегодня, 14 апреля, пройдут игры предварительного группового этапа. Финальные матчи состоятся завтра.

Поддержку турниру, который состоится на кортах «Мзиури», окажут Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, Грузино-Российский общественный центр им. Примакова, Федерация тенниса Грузии и другие, информирует «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ.

По мнению организаторов, эти соревнования будут способствовать укреплению деловых контактов между представителями двух стран благодаря их неформальному общению как на теннисном корте, так и за его пределами.

Матчи пройдут в мужском и смешанном парном разряде в формате Pro-Am, когда на корт вместе с любителями выйдут известные в прошлом профессиональные игроки - звезды российского и грузинского тенниса.
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