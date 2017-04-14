Глава МИД Украины посетит Грузию на следующей неделе

14.04.2017 18:37 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Грузию 21 апреля, сообщил сегодня, 14 апреля, посол Украины в Грузии Игорь Долгов в интервью телекомпании «Имеди».



Первый дипломат Украины планировал посетить Тбилиси 17-18 марта, однако визит отложили из-за ухудшения состояния его здоровья. «21 апреля Грузию посетит министр иностранных дел Украины. Думаю, после этого более ясным станет повестка дня других визитов, в том числе премьер-министра и президента Украины», - сказал украинский дипломат.



Климкин и его грузинский коллега Михаил Джанелидзе обсудят визиты президента Украины Петра Порошенко в Грузию, а также премьер-министра Владимира Гройсмана.



В 2017 году Грузия и Украина отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами были установлены 22 июля 1992 года.















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