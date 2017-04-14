|
Глава МИД Украины посетит Грузию на следующей неделе
14.04.2017 18:37
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Грузию 21 апреля, сообщил сегодня, 14 апреля, посол Украины в Грузии Игорь Долгов в интервью телекомпании «Имеди».
Первый дипломат Украины планировал посетить Тбилиси 17-18 марта, однако визит отложили из-за ухудшения состояния его здоровья. «21 апреля Грузию посетит министр иностранных дел Украины. Думаю, после этого более ясным станет повестка дня других визитов, в том числе премьер-министра и президента Украины», - сказал украинский дипломат.
Климкин и его грузинский коллега Михаил Джанелидзе обсудят визиты президента Украины Петра Порошенко в Грузию, а также премьер-министра Владимира Гройсмана.
В 2017 году Грузия и Украина отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами были установлены 22 июля 1992 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна