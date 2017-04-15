МИД публикует для граждан Грузии номер «горячей линии» на случай, если они заблудятся в Иерусалиме

15.04.2017 11:55 Министерство иностранных дел публикует для граждан Грузии номер «горячей линии» на случай, если они заблудятся в Старом городе Иерусалима.



Как отмечается в заявлении ведомства, в связи с приближающимся праздником Светлого Христова Воскресения процедуры пересечения израильской границы еще более ужесточены и, соответственно, желающие побывать там, должны тщательно соблюдать требования, установленные для пересечения границы. В 2017 году церемония сошествия огня пройдет 15 апреля в храме Гроба Господня, в Старом городе Иерусалима. Внешнеполитическое ведомство предупреждает граждан, имеющих проблемы со здоровьем, что ввиду ожидаемого многолюдия, рекомендуется воздержаться от посещения Храма Господня. Те лица, которые будут присутствовать на церемонии сошествия огня, должны сразу подчиняться указаниям полиции в связи с изменением местоположения.



«Граждане должны воздержаться от приобретения в Старом городе Иерусалима т.н. специальных браслетов – пропусков в храм. Сотрудники иерусалимской полиции удалят из храма тех, кто имеет подобные фальшивые браслеты. В том случае, если гражданин заблудится в Старом городе, он немедленно должен обратиться по следующему номеру телефона полиции: +972 26226100 (сотрудник полиции приведет его в ближайшее полицейское отделение) и связаться с консульской службой посольства Грузии», - говорится в заявлении МИД Грузии.















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