Грузинская инициатива культурного наследия выигрывает премию ЕС

15.04.2017 14:56 5 апреля стали известны победители конкурса Премии ЕС культурного наследия 2017 / Премии “Europa Nostra”. В рамках конкурса были высоко оценены значительные достижения 29 его победителей из 18 стран в таких сферах как охрана природы, исследования, образование и просветительская деятельность. Жюри независимых экспертов детально проанализировало в общем 202 заявки из 39 стран со всей Европы. Одним из победителей стал проект из Грузии “Инициатива культурного наследия народных промыслов”.



Инициатива культурного наследия народных промыслов была отмечена жюри за обеспечение передачи последующему поколению ремесленных навыков, создавая живую связь между ремесленниками-мастерами и молодыми учениками.



Члены жури отметили полезную и важную сторону инициативы для Грузии: “Эта международная учебная программа при поддержке ЕС развернулась беспрецедентно широко. Огромное разнообразие форм ее деятельности впечатляет, особенно возрождение традиционных ремесел и запуск успешных бизнес моделей для продолжения этой ремесленнической культуры”.



Поздравляя всех 29 победителей конкурса Тибор Наврачич, Еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта отметил: “Я хотел бы поздравить всех победителей. Их достижения в очередной раз демонстрируют то, насколько важно для многих европейцев защитить и сохранить наше культурное наследие. Их проекты подчеркивают значимую и важную роль, которую культурное наследие играет в нашей жизни и жизни нашего общества. Европейский год культурного наследия в 2018 году станет идеальной возможностью для всех нас сконцентрироваться на том, что нас как европейцев объединяет вместе – нашей общей истории, культуре и наследии”.















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