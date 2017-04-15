Армения выступает за полноценное восстановление связей России и Грузии - посол

15.04.2017 17:23 Армения как никто другой заинтересована в налаживании взаимоотношений между Россией и Грузией и будет всячески этому способствовать. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью «Интерфаксу».



«Мы считаем, что два братских народа должны рано или поздно восстановить связи в полном объеме. Мы готовы содействовать этому, но это суверенные отношения двух стран», - подчеркнул армянский дипломат.



Тоганян отметил, что в данный момент идет политический диалог, проходят встречи представителей Грузии и России в Женеве. «Очень надеемся, что эти усилия увенчаются успехом и приведут к конкретным шагам по нормализации. Здесь мы, конечно же, готовы взять на себя определенные обязательства, но насколько стороны готовы будут вовлечь нас – это зависит от желания Москвы и Тбилиси», - добавил посол.















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