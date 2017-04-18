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Глава МИД Ирана находится с официальным визитом в Грузии


18.04.2017   10:11
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф находится с официальным визитом в Грузии. Как сообщили в МИДе Грузии, в рамках визита руководитель иранского внешнеполитического ведомства встретится с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел и главой Минэкономики Грузии.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе примет своего турецкого коллегу в МИДе. После завершения встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран сделают заявления для представителей медиа.


В рамках визита состоится грузино-иранский бизнес-форум, который откроют глава МИД Турции и министр экономики и устойчивого развития Грузии.

В ходе визита Мухаммад Джавад Зариф возложит венок к Мемориалу героям, погибшим за территориальную целостность Грузии.






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