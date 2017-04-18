Грузия уважает выбор населения Турции - премьер

18.04.2017 10:56 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отзывается на референдум, состоявшийся в Турции в связи с конституционными изменениями.



"Мы уважаем, и приветствуем выбор населения Турции. Турция является нашим стратегическим партнером, стабильное развитие которого важно как для Грузии, так и региона"- говорится в заявлении премьер-министра.



В Турции уже подсчитали 100% бюллетеней. По предварительным данным, 51,18% участников референдума поддерживают конституционные изменения, 48,82% против этого.



Согласно конституционной поправке, полномочие президента расширяется: возрастает контроль президента Эрдогана над бюджетом, он будет назначать министров и судей, а также распускать парламент. Пост премьер-министра будет упразднен. Президент будет главнокомандующим. У него будет право вето, которое может преодолеть только абсолютное большинство депутатов. Появится должность вице-президентов, которых назначит президент.



Процедура импичмента президента усложнится и фактически, будет невозможно пустить его в отставку. Для начала процедуры будет необходимо 2/3 голосов депутатов. Даже если дело дойдет до Конституционного суда, его с большой вероятностью не отправят в отставку, поскольку из 15 судей Конституционного суда 12 назначает президент.



Изменения коснутся также и парламента Турции (Меджлис). Количество депутатов увеличится от 550 до 600.



Будет изменен порядок ввода и отмены чрезвычайного положения. У президента будет больше условий для того, чтобы ввести его. Срок действия особого положения увеличивается от трех до шести месяцев.

















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