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Грузия уважает выбор населения Турции - премьер


18.04.2017   10:56
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отзывается на референдум, состоявшийся в Турции в связи с конституционными изменениями.

"Мы уважаем, и приветствуем выбор населения Турции. Турция является нашим стратегическим партнером, стабильное развитие которого важно как для Грузии, так и региона"- говорится в заявлении премьер-министра.

В Турции уже подсчитали 100% бюллетеней. По предварительным данным, 51,18% участников референдума поддерживают конституционные изменения, 48,82% против этого.

Согласно конституционной поправке, полномочие президента расширяется: возрастает контроль президента Эрдогана над бюджетом, он будет назначать министров и судей, а также распускать парламент. Пост премьер-министра будет упразднен. Президент будет главнокомандующим. У него будет право вето, которое может преодолеть только абсолютное большинство депутатов. Появится должность вице-президентов, которых назначит президент.

Процедура импичмента президента усложнится и фактически, будет невозможно пустить его в отставку. Для начала процедуры будет необходимо 2/3 голосов депутатов. Даже если дело дойдет до Конституционного суда, его с большой вероятностью не отправят в отставку, поскольку из 15 судей Конституционного суда 12 назначает президент.

Изменения коснутся также и парламента Турции (Меджлис). Количество депутатов увеличится от 550 до 600.

Будет изменен порядок ввода и отмены чрезвычайного положения. У президента будет больше условий для того, чтобы ввести его. Срок действия особого положения увеличивается от трех до шести месяцев.







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