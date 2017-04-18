Городское собрание Тбилиси обслуживают 35 машины, Лондона - ни одна

18.04.2017 11:32 Городское собрание Тбилиси обслуживают 35 машины, а представительский орган Лондона (Greater London Authority) - ни одна. Детектор растрат запросил из городского собрания Тбилиси расходы на содержание автомашин.



Из письма, полученного из городского собрания Великобритании, выясняется, что члены и сотрудники административного органа не пользуются служебными машинами или какого–либо рода дополнительными бенефитами со стороны государства. А также подчеркнуто, что за редким исключением мэр Лондона и другие члены коллегии передвигаются на общественном транспорте.



Дороги Лондона в общей сложности составляют 14 794 километра, тогда как дороги городов и сел всей Грузии включают 13 446 километров (данные за 2015 год, Департамент автомобильных дорог). Количество населения города - 8,63 миллиона человек в разы превосходит население Тбилиси и популяцию всей Грузии. Статистические данные явствуют, что, несмотря на гораздо более крупные масштабы, и финансовые ресурсы, членам лондонского городского собрания, в отличие от тбилисских коллег, удается выполнять служебную деятельность без личных автомашин.



Здесь же следует отметить, что в 2016 году бюджету содержание машин, существующих на балансе городского собрания Тбилиси, обошлось 104 396 лари.

















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