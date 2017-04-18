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Премьер-министр Грузии посетит Иран с официальным визитом в конце апреля


18.04.2017   11:50
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 22 апреля посетит Иран с официальным рабочим визитом. Об этом стало известно после встречи министра иностранных дел Грузии Георгия Джанелидзе с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как заявил глава грузинского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции в Тбилиси, на сегодняшней встрече стороны обсудили детали визита премьер-министра Грузии в Тегеран.

Напомним, что глава МИД Ирана находится в Грузии с официальным двухдневным визитом.

В ходе визита руководитель внешнеполитического ведомства Ирана проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария.

Кроме того, глава МИД Ирана и министр экономики и устойчивого развития Грузии примут участие в открытии в Тбилиси грузино-иранского бизнес-форума. В рамках протокольной программы Мохаммад Джавад Зариф также возложит цветы к мемориалу грузинских военных, погибших в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двухстороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.






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