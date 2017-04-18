В Грузии могут ввести новые правила изъятия имущества должников

18.04.2017 12:03 Комитеты парламента Грузии в ближайшее время приступят к рассмотрению законопроекта, в котором отражены критерии оценки недвижимого имущества, подлежащего изъятию на общественные нужды за компенсацию.



Автором поправок в закон "О правилах изъятия собственности на обязательные общественные нужды" является администрация правительства Грузии. Необходимость принятия поправок правительство пояснило отсутствием конкретных регуляций для решения вопроса собственности при строительстве объектов государственного значения.



"Закон от 23 июля 1999 года "О правилах изъятия собственности на обязательные общественные нужды" не отражает принципы, связанные с правами собственников экспроприируемого имущества и выдачей компенсации. В законе также не отражены критерии оценки имущества и установления его цены", — говорят авторы законопроекта.





На сегодняшний день государство имеет право изымать имущество с целью прокладки трубопроводов, железной дороги, систем электропередач, газоснабжения и водоснабжения, для строительства объектов для общественных нужд, телефонных кабелей, добычи полезных ископаемых и на нужды обороны. Правительство предлагает расширить этот список: строительство автодорог, аэропортов и аэродромов, ЛЭП, коммуникаций и обустройство важных сооружений.



Решать вопросы о праве на экспроприацию имущества, как и в действующем законодательстве, будут районные суды. Они же будут решать вопросы, связанные с компенсацией.



В законопроекте конкретно прописаны правила определения размера компенсации и передачи имущества новым собственникам, чего нет в действующем законодательстве.



Размер компенсации должна будет определять компания, осуществляющая работы или строительство объекта на основании оценки земли, многолетних растений на ней, предполагаемого дохода от земли за текущий год, оценки здания или имущества всех собственников.



При этом собственникам может быть предложена альтернативная собственность, рыночная стоимость которой не ниже стоимости изымаемого имущества. Компенсация будет считаться выплаченной, когда собственнику будет перечислена вся сумма или на него будет переоформлено новое имущество.



В случае здания бывшим собственникам будут предоставлять 1 месяц для освобождения площади, а в случае сельскохозяйственной земли – 14 дней.



В случае нарушения этого правила, компания, осуществляющая работы, будет принудительно выселять жильцов из переданной на общественные нужды собственности. По действующему закону, полиция не имеет права выселять жильцов без специального решения суда.



"Спутник-Грузия"











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