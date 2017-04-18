Государственная конституционная комиссия действует лишь формально - Алапишвили

18.04.2017 13:22 «Пока мы слышим только заявления. Проект до конца обществу не известен. Государственная конституционная комиссия действует лишь формально, потому что даже ее члены ничего не знали о содержимом проекта, в то время как власти уже ознакомили с проектом конституции представителей Венецианской комиссии, которые находились в Тбилиси. До создания комиссии власти ничего не говорили о том, какие поправки необходимы. С самого же начала причина была неизвестна», - отметил конституционалист Леван Алапишвили в интервью газете «Ахали таоба».



«Если ознакомиться с предвыборной программой «Грузинской мечты», там ничего не говорится о конституционных изменениях. В той программе, которую поддержали грузинские избиратели, речь идет о трех пунктах: во-первых, нужно компетентно сбалансировать законодательную, исполнительную и судебную власть; во-вторых, решить вопрос территориального устройства; в-третьих, улучшить избирательную систему. Должны были обсуждаться лишь эти три вопроса. Почему в конституции не отражен вопрос территориального устройства? Они с самого начала знали, что это был опасный вопрос, которого они не смогут коснуться, так как сначала нужно восстановить территориальную целостность, поговорить с абхазами и осетинами. «Грузинская мечта» обсуждает все, что входит в ее интересы, кроме вопросов государственной важности», - отмечает респондент.



«Мы должны обсудить улучшение системы правления. В классическом понимании наша нынешняя система не подходит ни под одно определение. Пусть депутаты назовут хоть один пример парламентской республики с таким территориальным устройством, где руководство крупнейшей политической автономии подотчетно не президенту, т.е. главе государства, а парламенту. По нынешней модели мы не парламентская, не президентская и не смешанная республика. Нельзя так играть с конституцией - менять когда вздумается и писать все что угодно. В успешных странах это возможно - пусть проводят опыты, обсуждают теоретические эксперименты. Нужен консенсус в вопросе изменений. Если конституцию нужно менять, давайте поменяем, но лишь на основании консенсуса», - заявил Алапишвили и на вопрос - «Когда создавалась конституционная комиссия, председатель парламента сказал, что власти обязательно учтут замечания Венецианской комиссии. Вы в это не верите?» - ответил:



«Это жонглирование словами, которое не годится для политики. Я не исключаю, что Венецианской комиссии дали ознакомиться с проектом, который полностью соответствует принципам конституционализма, а на голосование в парламенте будет вынесен другой вариант. В итоге будет принят тот вариант конституции, который нравится большинству».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

