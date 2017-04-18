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Иран может признать дипломы, выданные вузами Грузии


18.04.2017   13:51
Над вопросом признания Ираном грузинских дипломов будут работать соответствующие ведомства. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы договорись углубить отношения в сферах культуры и образования. Грузия заинтересована в том, чтобы предложить больше возможностей получения высшего образования странам региона, в том числе, иранским студентам. Этому в значительной степени способствует признание иранской стороной грузинских дипломов, этот вопрос мы обсудили сегодня с моим коллегой и работать по нему продолжат соответствующие ведомства», - заявил Михаил Джанелидзе.






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