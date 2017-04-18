Грузия проводит последовательную и конструктивную внешнюю политику - глава МИД Ирана

18.04.2017 14:34 Грузия проводит последовательную и конструктивную внешнюю политику, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Тбилиси на встрече с главой грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Грузию в понедельник с двухдневным официальным визитом. До встречи с Кобахидзе состоялись переговоры с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе. Позже пройдет грузино-иранский бизнес-форум.



На встрече Кобахидзе и Джавад Зариф также обсудили вопросы активизации сотрудничества между Ираном и Грузией в сферах туризма, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и промышленности. Было отмечено, что Грузию и Иран связывают долгие и плодотворные отношения. За последние 25 лет между странами сформировались тесные дипломатические и политические связи, отметил Джавад Зариф.



"Министр иностранных дел (Ирана – ред.) выразил надежду, что туристическая инфраструктура в Грузии будет еще больше развиваться, что еще больше будет содействовать улучшению деловых отношений между двумя странами", — говорится в сообщении на сайте парламента.



Глава МИД Ирана подчеркнул, что углублению двусторонних отношений будет значительно содействовать визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Иран, который состоится в конце недели.



В свою очередь, Кобахидзе отметил, что для сотрудничества и углубления экономических отношений особенно важна стабильность в регионе.



Глава грузинского парламента ознакомил гостя с осуществленными и текущими реформами в Грузии. По его словам, экономический рост Грузии является результатом именно последовательных реформ.



В рамках визита в Грузию запланированы также встречи главы МИД Ирана с премьер-министром и президентом Грузии.



Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.















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