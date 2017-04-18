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Грузия проводит последовательную и конструктивную внешнюю политику - глава МИД Ирана
18.04.2017 14:34
Грузия проводит последовательную и конструктивную внешнюю политику, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Тбилиси на встрече с главой грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Грузию в понедельник с двухдневным официальным визитом. До встречи с Кобахидзе состоялись переговоры с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе. Позже пройдет грузино-иранский бизнес-форум.
На встрече Кобахидзе и Джавад Зариф также обсудили вопросы активизации сотрудничества между Ираном и Грузией в сферах туризма, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и промышленности. Было отмечено, что Грузию и Иран связывают долгие и плодотворные отношения. За последние 25 лет между странами сформировались тесные дипломатические и политические связи, отметил Джавад Зариф.
"Министр иностранных дел (Ирана – ред.) выразил надежду, что туристическая инфраструктура в Грузии будет еще больше развиваться, что еще больше будет содействовать улучшению деловых отношений между двумя странами", — говорится в сообщении на сайте парламента.
Глава МИД Ирана подчеркнул, что углублению двусторонних отношений будет значительно содействовать визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Иран, который состоится в конце недели.
В свою очередь, Кобахидзе отметил, что для сотрудничества и углубления экономических отношений особенно важна стабильность в регионе.
Глава грузинского парламента ознакомил гостя с осуществленными и текущими реформами в Грузии. По его словам, экономический рост Грузии является результатом именно последовательных реформ.
В рамках визита в Грузию запланированы также встречи главы МИД Ирана с премьер-министром и президентом Грузии.
Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.
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