Оппозиционные партии могут объявить бойкот работе Государственной конституционной комиссии

18.04.2017 15:04 Оппозиционные партии могут объявить бойкот работе Государственной конституционной комиссии, в том случае если их предложения по ряду вопросов не будут учтены.



Представители партии «Европейская Грузия» завершили консультации с членами конституционной комиссии и представителями политического спектра в связи с выходом из состава Государственной конституционной комиссии. По словам Георгия Тугуши, завтра оппозиционные партии сделают совместное заявление и не исключено, что большая часть членов комиссии примет радикальное решение и объявит бойкот работе комиссии.



«Для нас неприемлема представленная модель перераспределения мандатов и избрание президента путем непрямого голосования. Поэтому мы попытаемся оставить «Грузинскую мечту» в комиссии одну. Мы не намерены подписывать окончательный проект», -отметили Георгий Тугуши.



Государственная конституционная комиссия завершает работу сегодня.



После разработки конституционной комиссией окончательного текста поправок в главный закон страны их отправят в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций. В парламент законопроект поступит до 30 апреля.



10 апреля конституционную комиссию покинули представители партии «Государств для народа». 13 апреля такое же решение приняли представители «Национального движения». Позднее члены партии «Свободные демократы» заявили о том, что они также могут бойкотировать работу Конституционной комиссии. По словам Шалвы Шавгулидзе, партия не может взять на себя ответственность за последний вариант изменений в конституцию страны, предлагаемый правящей командой.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

