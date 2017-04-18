Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оппозиционные партии могут объявить бойкот работе Государственной конституционной комиссии


18.04.2017   15:04
Оппозиционные партии могут объявить бойкот работе Государственной конституционной комиссии, в том случае если их предложения по ряду вопросов не будут учтены.

Представители партии «Европейская Грузия» завершили консультации с членами конституционной комиссии и представителями политического спектра в связи с выходом из состава Государственной конституционной комиссии. По словам Георгия Тугуши, завтра оппозиционные партии сделают совместное заявление и не исключено, что большая часть членов комиссии примет радикальное решение и объявит бойкот работе комиссии.

«Для нас неприемлема представленная модель перераспределения мандатов и избрание президента путем непрямого голосования. Поэтому мы попытаемся оставить «Грузинскую мечту» в комиссии одну. Мы не намерены подписывать окончательный проект», -отметили Георгий Тугуши.

Государственная конституционная комиссия завершает работу сегодня.

После разработки конституционной комиссией окончательного текста поправок в главный закон страны их отправят в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций. В парламент законопроект поступит до 30 апреля.

10 апреля конституционную комиссию покинули представители партии «Государств для народа». 13 апреля такое же решение приняли представители «Национального движения». Позднее члены партии «Свободные демократы» заявили о том, что они также могут бойкотировать работу Конституционной комиссии. По словам Шалвы Шавгулидзе, партия не может взять на себя ответственность за последний вариант изменений в конституцию страны, предлагаемый правящей командой.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Сельское население Грузии сокращается
Израиль ограничивает миграцию из Грузии
МВФ ожидает 5,5%-ный рост экономики в Грузии к 2020 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
В Сирии ранили российских журналистов
Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии провел переговоры с главой МИД Ирана
Алиев: Связи между Азербайджаном и Болгарией находятся на высоком уровне
В Дагестане дальнобойщики пожаловались на отсутствие реакции властей
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна