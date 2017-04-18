Арешидзе: Идеология правительства Турции подразумевает восстановление влияния Османской империи

18.04.2017 18:38 Конституционные изменения Турции напрямую не содержат угрозу для Грузии, но это дает турецкой власти возможность осуществить паносманскую политику

- заявил "Интерпрессньюс" эксперт Мамука Арешидзе в разговоре о референдуме в Турции.



По мнению Мамуки Арешидзе, паносманская идеология подразумевает восстановление влияния османской империи в отношении таких стран, как Сирия, Ирак, а также Балканы и кавказский регион.



"Мы должны хорошо осознавать, какую политическую идеологию представляет правящая сила в Турции. Эта политическая идеология называется паносманизмом. Если раньше существовала идеология пантюркизма, одним из родоначальников которой был Кемаль Ататюрк, во второй половине правления Эрдогана, примерно с 2000 годов это изменилось на паносманскую идеологию, что подразумевает восстановление влияния османской империи в том пространстве, в котором она была. Подразумеваются такие страны, как Сирия, Ирак, Балканы, и регионы Кавказа. Это влияние не подразумевает всего лишь использование военных сил, это подразумевает усиление сначала экономических и гуманитарных, а затем политических влияний. Мы видим это в нашей повседневности по действиям Турции в том же Ираке и Сирии, а также у Турции есть определенные подходы к территориям Грузии, особенно в Аджарии"- заявил Мамука Арешидзе.



По словам эксперта, результаты референдума не отражают общее настроение турецкого общества.



"Конституционные изменения ориентированы на то, чтобы Эрдоган оставался во власти. Такое, к сожалению, обычно происходит в некоторых странах, в России в свое время произошло то же самое. Это всегда маскируется под высокопарные фразы, мотивом заботы о нации и государстве, но на самом деле это всего лишь желание сохранить власть.



Несмотря на то, что референдум принес победу Эрдогану, все же нельзя сказать, что это является выражением настроения всего турецкого общества, поскольку он выиграл в очень малых процентах, тем более проиграл во всех крупных городах, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Практически он выиграл за счет регионов, а также идут разговоры о фальсификациях, и вопросе манипуляций военных, но это не меняет результата"- заявил Мамука Арешидзе.

















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