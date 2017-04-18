Конкурс кандидатов в судьи ЕСПЧ должен быть прозрачным - секретарь президента

18.04.2017 19:37 Парламентский секретарь президента Анна Долидзе надеется, что конкурс кандидатов в судьи Страсбургского суда по правам человека (ЕСПЧ) будет открытым и прозрачным.



"Исходя из уровня нашей правовой культуры, у нас есть амбиция, что мы изберем для Страсбурга личность, юриста очень высокой квалификации и высокой морали. Чтобы это произошло важно, чтобы процесс был прозрачным, все кандидаты были равными, и комиссия не была дискриминационной в пользу какого-либо кандидата. Надеюсь, общество будет информировано на каждом этапе конкурса, и мы увидим, насколько будут соблюдаться эти принципы"- заявила Анна Долидзе.



Министерство юстиции публикует новый список желающих быть судьями Страсбургского суда. В списке в целом 68 кандидатов, и специальная правительственная комиссия изберет из них 5 кандидатов. В конкурсе кандидатов в судьи Страсбургского суда 2016 года участвовали 47 кандидатов.

















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