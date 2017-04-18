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В Конституции Грузии может появиться запись об евроатлантическом курсе страны


18.04.2017   20:20
Согласно проекту конституционных поправок, представленного председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, в Конституции будет сделана запись о евроатлантической интеграции страны. Информацию об этом распространил член конституционной комиссии, юрист Георгий Гоциридзе.

В проект Конституции внесена статья 79- интеграция в европейские и евроатлантические структуры.

"Конституционным органам в рамках своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры" -говорится в проекте Конституции.







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