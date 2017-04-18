Решение Международного суда ООН по России будет объявлено 19 апреля

18.04.2017 20:22 Международный суд ООН (г.Гаага) 19 апреля огласит решение о временных упредительных мерах по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.



Согласно повестке дня, опубликованной на сайте суда, начало заседания запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).



Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



Слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта 2017 года.



Киев просит следующие временные меры: Украина просит суд обязать РФ воздерживаться от любых действий, которые могут сузить или расширить предмет спора; осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия; прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки; принять все возможные меры с целью осуществления влияния на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения совершения ими террористических атак против гражданского населения; воздерживаться от осуществления любых мер расовой или этнической дискриминации в Крыму; разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа; прекратить насильственные похищения представителей крымскотатарского народа; прекратить ограничения образования на украинском языке.















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