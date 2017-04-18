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Президент Грузии принял главу МИД Ирана
18.04.2017 20:34
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, находящегося в Грузии с официальным визитом.
Маргвелашвили рассказал Зарифу о ситуации на оккупированных территориях Грузии и выразил возмущение в связи с визитом в Абхазию главы российского МИД Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Ирана еще раз подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Кроме этого, как сообщают в пресс-службе администрации президента, на встрече собеседники обсудили важное значение углубления торгово-экономических отношений между двумя странами.
«На встрече еще раз было подчёркнуто значение геополитической роли Грузии в вопросе углубления торговых отношений. Речь зашла и о стимулировании регионального сотрудничества между Грузией, Ираном и Азербайджаном и активизации транзитной функции Грузии. Мохаммад Джавад Зариф передал Георгию Маргвелашвили приглашение президента Иранской Исламской республики»,- говорится пресс-релизе.
Со своей стороны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран рассматривает "этот регион, как регион сотрудничества и развитие торгово-экономических отношений" будет способствовать укреплению стабильности.
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