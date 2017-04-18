В Великобритании объявлены досрочные парламентские выборы

18.04.2017 21:07 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах в стране 8 июня.



По ее словам, Великобритании после проведения референдума о выходе из Евросоюза, Великобритании необходима стабильность и сильное руководство.



Как отметила Тереза Мэй, завтра она обратится к Палате общин с законопроектом о проведении досрочных выборов 8 июня.



«Единственная возможность обеспечить определенность и стабильность – в проведении досрочных выборов», - отметила Тереза Мэй.















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