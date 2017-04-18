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В Великобритании объявлены досрочные парламентские выборы


18.04.2017   21:07
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах в стране 8 июня.

По ее словам, Великобритании после проведения референдума о выходе из Евросоюза, Великобритании необходима стабильность и сильное руководство.

Как отметила Тереза Мэй, завтра она обратится к Палате общин с законопроектом о проведении досрочных выборов 8 июня.

«Единственная возможность обеспечить определенность и стабильность – в проведении досрочных выборов», - отметила Тереза Мэй.






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