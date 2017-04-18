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Продолжаются консультации по статье Конституции о проведении референдума для изменения налоговых ставок


18.04.2017   21:22
По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, продолжаются консультации в связи со статьей 94 Конституции. Данная статья кроме увеличения акциза, предусматривает проведение референдума в связи с повышением налогов, и введением новых налогов. По заявлению Кобахидзе на конференции в связи с этой статьей в гостинице "Кортъярд Мариотт", по данному вопросу состоялось весьма широкое обсуждение.

"Дискуссия проходила по разным направлениям, мы заслушали со стороны членов комиссии разные аргументы, контраргументы, а также у нас дополнительно была встреча с представителями бизнеса, с экономической командой правительства. Мы рассмотрели плюсы и минусы, у любой регуляции есть свои сильные стороны и изъяны, на основании взвешивания всего этого будет продолжена дискуссия в связи с соответственными записями"- заявил Ираклий Кобахидзе.

По его же словам, конституционная комиссия уже три месяца обсуждает разные вопросы.

"В преамбуле Конституции Грузии уже отражены два фундаментальных принципа. Первый это принцип социального государства, второй - принцип экономической свободы. На этих двух принципах основана Конституция Грузии, это прямо отмечено в преамбуле Конституции Грузии, и запланировано внести в Конституцию такие изменения, которые конкретными статьями, конкретными записями создадут необходимые гарантии для реализации этих двух принципов"- отметил председатель парламента.







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