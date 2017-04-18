«Грузинская мечта» не имеет политики деоккупации - «Свободные демократы»

18.04.2017 21:39 Генеральный секретарь "Свободных демократов" Тамар Кекенадзе осуждает визит министра иностранных дел Российской Федерации в оккупированную Абхазию.



По ее словам, визит Сергея Лаврова является обычным проявлением оккупантской политики, и ясным примером того, что у власти "Грузинской мечты" нет четкого и эффективного видения деоккупации страны.



"Действия России в контексте либерализации виз стали еще более агрессивными, и этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока вопрос Грузии не вернется в повестку дня отношений наших международных партнеров с Россией.



К сожалению, в последние годы стало очевидно, что у власти Бидзины Иванишвили нет ни политической воли, ни ресурса, чтобы проводить правильную международную политику в этом контексте. Мы, "Свободные демократы" ни ожидаем, что можно осуществить существенные изменения с данной точки зрения в бытность во власти "Грузинской мечты"- заявила Тамар Кекенадзе.



По словам генерального секретаря "Свободных демократов", важно, чтобы за визитом Лаврова последовала срочная и жесткая реакция наших международных партнеров, и поэтому еще раз призывает власть, хотя бы сейчас активизировать работу с международным сообществом, и обеспечить, чтобы ни одна встреча высокого уровня не проводилась без того, чтобы поставить вопрос Грузии.

















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