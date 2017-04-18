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Зураб Абашидзе: Российско-грузинские отношения переживают сложный период


18.04.2017   21:45
«Российско-грузинские отношения переживают сложный период», - считает специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений Зураб Абашидзе. В интервью телекомпании «Имеди» Абашидзе прокомментировал сегодняшний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сухуми, в ходе которого было открыто новое здание российского посольства.

«Грузино-российские отношения действительно находятся в тупике. Когда в 2012 году мы начали диалог, мы говорили, что должны попытаться выйти из этого тупика. Когда Россия признает твои территории независимыми государствами, а ты никак с этим не смиришься и говоришь, что не собираешься с этим мириться, это, разумеется, тупиковое положение», - сказал Абашидзе.

При этом Абашидзе назвал поездку Лаврова в Сухуми «грубым посягательством на суверенитет Грузии». Он назвал «трагедией» тот факт, что в 2008 году в результате агрессии Россия достигла своей цели и значительно укрепила позиции в регионе с военной точки зрения. «То, что Россия – очень сложный сосед и сложный партнер – это, мне кажется, ясно для всех. Это так не только для Грузии, но и для многих других государств, в том числе и европейских стран… Наша цель – максимально уменьшить риск насилия, опасности, но, в то же время максимально сохранить актуализацию темы оккупированных территорий», - отметилАбашидзе.

В то же время дипломат заявил, что «не воспринимает заявления оппозиционных политиков, которые обвиняют власти Грузии в неспособности решить проблему с оккупированными территориями». Абашидзе считает, что после смены власти в 2012 году правящей партии пришлось столкнуться с тяжелым наследием, которое являлось результатом неправильной внешней политики бывшей правящей партии «Единое национальное движение».






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