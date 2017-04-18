ФРМ опубликовал Доклад об антизападной пропаганде в Грузии

18.04.2017 21:54



Предыдущий доклад об антизападной пропаганде касался периода с 17 февраля 2014 года по 18 февраля 2015 года.



Субъектами мониторинга были восемь вещательных компаний: Общественный вещатель Грузии, Рустави-2, Имеди, Маэстро, Табула, GDS, Объектив,



Источники



Доклад ФРМ делит на две группы СМИ, содействующие антизападному нарративу: открыто прокремлевские издания и с другой стороны, антилиберальные, этно-националистические платформы. Авторы доклада отмечают, что послания этих групп «в основном, идентичны и по существу их отличает друг от друга открытая поддержка политики Кремля».



Согласно докладу, главными источниками, которые в Грузии распространяют антизападную пропаганду, являются: телекомпания «Объектив», газета «Асавал-дасавали», онлайн издания – Сакартвело да мсоплио и Сакинформ, а также входящие в Алиа холдинг газеты – Алиа и Квирик Кроника. Сравнительное малое число антизападных заявлений было выявлено: в телекомпании



В число тех политических партий, которые, согласно докладу, участвуют в распространении антизападной пропаганды, входят Альянс патриотов (который попал в Парламент в результате парламентских выборов 2016 года), партия Нино Бурджанадзе «Демократическое движение – Единая Грузия», и сравнительно малые политические группы, в том числе, Грузинская труппа, Эровнулеби, Промышленность спасет Грузию, Тамаз Мечиаури за единую Грузию, Социалистическая грузия, Наша Родина, Центристы, Белые, Левый альянс, Традиционалисты, Национальный форум и Свободная Грузия.



В докладе говорится, что «определенные представители коалиции «Грузинская мечта» в течение 2016 года выступали с посланиями, противоречащими официальному прозападному курсу, что объяснялось эклектичностью коалиции. Летом 2016 года, перед парламентскими выборами, два политика (Гоги Топадзе, Тамаз Мечиаури), которые более всего отличались антизападными заявлениями, покинули коалицию, но как было отмечено, партия Гоги Топадзе «Промышленность спасет Грузию» вновь оказалась в составе парламентского большинства».



Согласно докладу, большинство неправительственных организаций, которые больше всего отличались антизападными посланиями, зарегистрированы после 2012 года, из них 2 («Евразийский институт» и «Центр глобальных исследований») напрямую связаны с организацией идеолога агрессивной экспансионистской политики России Александра Дугина «Международное евразийское движение», а также с «Центром Льва Гумилева». В числе других организаций, которые также были вовлечены в пропаганду, были Объединение правозащитников, Союз православных родителей и «Сталин». Некоторые духовные лица также часто озвучивали антизападные послания.



Главные мессиджи



В рамках мониторинга был проведен анализ всего 1 258 антизападных посланий, 32,7% которых касались идентичности человека, прав и ценностей человека, а 20,1% и 20% НАТО и в целом запада; Далее следуют антиамериканские послания 13,5%-ми и послания против ЕС 8,9%-ми.



Один из главных нарративов антизападной пропаганды касается предполагаемой угрозы грузинской идентичности. Согласно докладу, «доминировало мнение, что запад навязывает нам гомосексуальность, инцест, педофилию, зоофилию, разврат, борется с национальной самобытностью, традициями, православием, институтом семьи».



По сравнению в предыдущим годом доклад указывает и на увеличение количества посланий против НАТО, в том числе и на такие, согласно которым стремление страны в североатлантический альянс является утопией, НАТО была представлена, как угроза, укоренялось мнение, что интеграция Грузии в НАТО повлечет потерю оккупированных Россией территорий Абхазии и Самачабло.



США были представлены в качестве «инспиратора насилия, конфликтов, цветных революций и переворотов», а также подстрекателем терроризма. ЕС и Соглашение об ассоциации «отождествлялось с получением обязательства принятия мигрантов и с угрозой терроризму, либерализация виз и евроинтеграция увязывалась с демографической угрозой». Укоренялось мнение, что Грузия не сможет получить либерализации виз с ЕС, ни вступить в ЕС, так как «Евросоюз сам распадется». В то же время, участие грузинских военнослужащих в международных миссиях представлялось ни как « вклад в коллективную безопасность, а как подать другим».



В пропагандистских посланиях Россия представляется в качестве единоверной страны, как противовес западу; Также оправдываются действия России в Сирии.



Кроме иностранных партнеров Грузии, пропагандистский нарратив направлен также и против грузинских неправительственных организаций, где доминировало мнение, что «грузинские неправительственные организации интересы страны продают за деньги и защищают интересы другой страны».



«Имели место призывы о запрете финансирования неправительственных организаций из за границы и деятельности международных организаций, во время чего в качестве примера приводили действия России», - говорится в докладе.



Методология



ФРМ отмечает, что вовлеченные в распространении пропаганды СМИ зачастую избегали указывать источников дезинформации. «Получатель послания информацию воспринимает как полученную от того медиума, в котором знакомится с посланием и не связывает его с первоисточником», - говорится в докладе. Зачастую грузинские СМИ не идентифицируют русскоязычные первоисточники, - заявляет ФРМ.



В докладе также перечислены методы, используемые грузиноязычными СМИ, в том числе, дезинформация (фейк нюсь), конспирация, демонизация, советские мифы, освещение сатирико-юмористических публикаций в качестве реальной информации, вводящие в заблуждение заголовки, фото и видео манипуляции.



Civil Georgia «Фонд развития медиа» (ФРМ) 18 апреля опубликовал Доклад об антизападной пропаганде. Доклад основывается на исследовании грузинских СМИ и охватывает период с 1 января до 31 декабря 2016 года. Доклад затрагивает «распространенные в грузинских СМИ антизападные послания и дезинформацию, которые распространяют как СМИ, также и другие источники – политический класс, духовные лица, различные общественные организации и отдельные представители общества».Предыдущий доклад об антизападной пропаганде касался периода с 17 февраля 2014 года по 18 февраля 2015 года.Субъектами мониторинга были восемь вещательных компаний: Общественный вещатель Грузии, Рустави-2, Имеди, Маэстро, Табула, GDS, Объектив, Кавкасиа ; семь онлайн изданий: Сакинформ. Нетгазети, Маршалпресс, Интерпрессньюс, Сакартвело да мсоплио, PIA, Квирис палитра; и четыре газеты: Резонанси, Прайм-Тайм, Асавал-дасавали, Алиа. Кроме этого, ФРМ также затрагивает случайно выбранные дезинформационные материалы о западе в социальных медиа.Доклад ФРМ делит на две группы СМИ, содействующие антизападному нарративу: открыто прокремлевские издания и с другой стороны, антилиберальные, этно-националистические платформы. Авторы доклада отмечают, что послания этих групп «в основном, идентичны и по существу их отличает друг от друга открытая поддержка политики Кремля».Согласно докладу, главными источниками, которые в Грузии распространяют антизападную пропаганду, являются: телекомпания «Объектив», газета «Асавал-дасавали», онлайн издания – Сакартвело да мсоплио и Сакинформ, а также входящие в Алиа холдинг газеты – Алиа и Квирик Кроника. Сравнительное малое число антизападных заявлений было выявлено: в телекомпании Кавкасиа , в газете «Квирис палитра», на телеканале «Маэстро» и онлайн информационном агентстве «Маршалпресс».В число тех политических партий, которые, согласно докладу, участвуют в распространении антизападной пропаганды, входят Альянс патриотов (который попал в Парламент в результате парламентских выборов 2016 года), партия Нино Бурджанадзе «Демократическое движение – Единая Грузия», и сравнительно малые политические группы, в том числе, Грузинская труппа, Эровнулеби, Промышленность спасет Грузию, Тамаз Мечиаури за единую Грузию, Социалистическая грузия, Наша Родина, Центристы, Белые, Левый альянс, Традиционалисты, Национальный форум и Свободная Грузия.В докладе говорится, что «определенные представители коалиции «Грузинская мечта» в течение 2016 года выступали с посланиями, противоречащими официальному прозападному курсу, что объяснялось эклектичностью коалиции. Летом 2016 года, перед парламентскими выборами, два политика (Гоги Топадзе, Тамаз Мечиаури), которые более всего отличались антизападными заявлениями, покинули коалицию, но как было отмечено, партия Гоги Топадзе «Промышленность спасет Грузию» вновь оказалась в составе парламентского большинства».Согласно докладу, большинство неправительственных организаций, которые больше всего отличались антизападными посланиями, зарегистрированы после 2012 года, из них 2 («Евразийский институт» и «Центр глобальных исследований») напрямую связаны с организацией идеолога агрессивной экспансионистской политики России Александра Дугина «Международное евразийское движение», а также с «Центром Льва Гумилева». В числе других организаций, которые также были вовлечены в пропаганду, были Объединение правозащитников, Союз православных родителей и «Сталин». Некоторые духовные лица также часто озвучивали антизападные послания.В рамках мониторинга был проведен анализ всего 1 258 антизападных посланий, 32,7% которых касались идентичности человека, прав и ценностей человека, а 20,1% и 20% НАТО и в целом запада; Далее следуют антиамериканские послания 13,5%-ми и послания против ЕС 8,9%-ми.Один из главных нарративов антизападной пропаганды касается предполагаемой угрозы грузинской идентичности. Согласно докладу, «доминировало мнение, что запад навязывает нам гомосексуальность, инцест, педофилию, зоофилию, разврат, борется с национальной самобытностью, традициями, православием, институтом семьи».По сравнению в предыдущим годом доклад указывает и на увеличение количества посланий против НАТО, в том числе и на такие, согласно которым стремление страны в североатлантический альянс является утопией, НАТО была представлена, как угроза, укоренялось мнение, что интеграция Грузии в НАТО повлечет потерю оккупированных Россией территорий Абхазии и Самачабло.США были представлены в качестве «инспиратора насилия, конфликтов, цветных революций и переворотов», а также подстрекателем терроризма. ЕС и Соглашение об ассоциации «отождествлялось с получением обязательства принятия мигрантов и с угрозой терроризму, либерализация виз и евроинтеграция увязывалась с демографической угрозой». Укоренялось мнение, что Грузия не сможет получить либерализации виз с ЕС, ни вступить в ЕС, так как «Евросоюз сам распадется». В то же время, участие грузинских военнослужащих в международных миссиях представлялось ни как « вклад в коллективную безопасность, а как подать другим».В пропагандистских посланиях Россия представляется в качестве единоверной страны, как противовес западу; Также оправдываются действия России в Сирии.Кроме иностранных партнеров Грузии, пропагандистский нарратив направлен также и против грузинских неправительственных организаций, где доминировало мнение, что «грузинские неправительственные организации интересы страны продают за деньги и защищают интересы другой страны».«Имели место призывы о запрете финансирования неправительственных организаций из за границы и деятельности международных организаций, во время чего в качестве примера приводили действия России», - говорится в докладе.ФРМ отмечает, что вовлеченные в распространении пропаганды СМИ зачастую избегали указывать источников дезинформации. «Получатель послания информацию воспринимает как полученную от того медиума, в котором знакомится с посланием и не связывает его с первоисточником», - говорится в докладе. Зачастую грузинские СМИ не идентифицируют русскоязычные первоисточники, - заявляет ФРМ.В докладе также перечислены методы, используемые грузиноязычными СМИ, в том числе, дезинформация (фейк нюсь), конспирация, демонизация, советские мифы, освещение сатирико-юмористических публикаций в качестве реальной информации, вводящие в заблуждение заголовки, фото и видео манипуляции.Civil Georgia











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