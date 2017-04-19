Государственная конституционная комиссия завершила работу

19.04.2017 14:22 Голосование по проекту, подготовленному рабочими группами государственной конституционной комиссии, состоится 22 апреля. Информацию распространил парламент Грузии.



Комиссия, созданная по постановлению председателя парламента за №65 -1 от 15 декабря 2016 года, провела трехэтапные встречи в формате рабочей группы.



По информации парламента Грузии, в течение четырех месяцев на рабочих встречах проходило детальное рассмотрение-редактирование глав и статей Конституции в режиме дискуссий и дебатов, на которых у каждого члена комиссии была возможность представить свои предложения и соображения.



Вопросы, рассмотренные в формате рабочей группы, подытожат на объединенном заседании государственной конституционной комиссии. Проект редакции новой Конституции вынесут на голосование 22 апреля. Принятый документ будет переслан Венецианской комиссии, а также представлен гражданам Грузии для всеобщего всенародного рассмотрения.



Государственная конституционная комиссия, которой руководит председатель парламента Ираклий Кобахидзе, включает четыре тематических группы:



Рабочая группа по основным правам и свободам человека, судебной власти, преамбулы Конституции Грузии, и вопросам общих и переходных положений.



Рабочая группа по вопросам парламента, финансов, и контроля парламента Грузии, и пересмотра Конституции;



Рабочая группа по вопросам президента Грузии, правительства Грузии, и обороны;



Рабочая группа по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления.

















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