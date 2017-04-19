Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Совете Европы обсудят отчет Генерального секретаря о конфликте в Грузии


19.04.2017   14:45
На 1284-м заседании комитета заместителей министров Совета Европы, рассматривают 15-й консолидированный отчет Генерального секретаря Совета Европы Торбиона Ягланда "Конфликт в Грузии".

В МИД Грузии сообщают, что отчет включает период с октября 2016 года по март 2017 года включительно.

В 15-м консолидированном отчете Генеральный Секретарь заостряет внимание на сложное положение, существующее на оккупированных территориях Грузии с точки зрения безопасности, прав человека и гуманитарном контексте, а также тяжелую ситуацию, сложившуюся в Абхазии после запрещения получения образования на родном языке для этнических грузин, и других вопросах.

В ходе представления консолидированного отчета первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обратится с речью к комитету заместителей министров Совета Европы. В своем выступлении первый заместитель министра заострит внимание на тяжелое положение на оккупированных территориях Грузии с точки зрения прав человека, и незаконных действиях, осуществленных в последний период оккупационными силами Российской Федерации.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Американская Best Western планирует открыть в Грузии 15 отелей по франшизе
Квирикашвили отметил важное значение программы «Производи в Грузии»
Грузия лидирует у россиян по популярности гастрономического туризма
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
Абхазов массово превратят в граждан России
ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
В Сирии ранили российских журналистов
Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лавров, Мамедъяров и Налбандян могут встретиться в Москве
Секретарь Совбеза России заявил о росте террористической угрозы на Северном Кавказе
Азербайджан увеличил экспорт газа с «Шахдениз»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна