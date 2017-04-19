В Совете Европы обсудят отчет Генерального секретаря о конфликте в Грузии

19.04.2017 14:45 На 1284-м заседании комитета заместителей министров Совета Европы, рассматривают 15-й консолидированный отчет Генерального секретаря Совета Европы Торбиона Ягланда "Конфликт в Грузии".



В МИД Грузии сообщают, что отчет включает период с октября 2016 года по март 2017 года включительно.



В 15-м консолидированном отчете Генеральный Секретарь заостряет внимание на сложное положение, существующее на оккупированных территориях Грузии с точки зрения безопасности, прав человека и гуманитарном контексте, а также тяжелую ситуацию, сложившуюся в Абхазии после запрещения получения образования на родном языке для этнических грузин, и других вопросах.



В ходе представления консолидированного отчета первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обратится с речью к комитету заместителей министров Совета Европы. В своем выступлении первый заместитель министра заострит внимание на тяжелое положение на оккупированных территориях Грузии с точки зрения прав человека, и незаконных действиях, осуществленных в последний период оккупационными силами Российской Федерации.

















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