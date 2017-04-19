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Нателашвили призывает объявить Сухуми столицей Грузии


19.04.2017   16:23
Лидер "Лейбористской партии" Грузии Шалва Нателашвили призывает объявить город Сухуми столицей Грузии. Об этом говорится в его заявлении по поводу визита главы МИД России Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию.

"С помощью захваченной власти олигарх Иванишвили активизировал согласованный заключительный этап продажи Грузии России. Вчера в Сухуми министр иностранных дел России официально открыл грандиозное здание посольства. До этого же без проблем для Москвы в Грузии были возведены заборы, страна наполнилась военными базами оккупантов. Объединились вооруженные силы, спецслужбы, таможни сепаратистов с соответствующими структурами России. Искореняются исторические грузинские топонимы. Если будет продолжаться эта предательская политика, мы навсегда потеряем Абхазию и Цхинвальский регион.

Тяжело говорить об этом, но и не говорить - преступление.

Необходимо предпринять срочные решающие меры по всем направлениям. Призываю парламент срочно собраться и конституционно объявить Сухуми столицей единой Грузии! Прецедентом этого является Иерусалим, который до полного возвращения, в течение многих лет, лишь де-юре назывался столицей Израиля, и этот процесс завершился победой еврейского народа", - говорится в заявлении Шалвы Нателашвили.







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